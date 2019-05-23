Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с министром иностранных дел Китая Ваном И.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с министром иностранных дел Китая Ваном И.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/05/23 11:40
Раздел: Азербайджан
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