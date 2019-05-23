Пакистан в четверг провел успешный пуск баллистической ракеты «Шахин-2» класса «земля-земля», способной нести ядерный заряд.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил глава пресс-службы пакистанской армии генерал-майор Асиф Гафур.

«Состоялось успешное испытание баллистической ракеты «Шахин-2″, которая может оснащаться как ядерной, так и обычной боевой частью и поражать цели на расстоянии 1500 километров», — написал Гафур в своем аккаунте в Twitter.

По словам офицера, состоявшиеся успешные испытания ракеты «отвечают целям Пакистана по поддержанию стратегической стабильности в регионе». Впервые Пакистан провел испытательный пуск этой ракеты 15 лет назад — в марте 2004 года. На вооружение пакистанских ВС «Шахин-2» была принята в 2014 году.

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