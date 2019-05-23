Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена объявить об отставке в пятницу, 24 мая, сообщила газета The Times со ссылкой на сторонников политика. Одной из причин называется нежелание правительства поддерживать новый вариант сделки по «Брекситу», предложенный госпожой Мэй.

«Она рассчитывала, что должна сделать последний шаг, но если это невозможно, значит, она сходит с дороги», — заявил один из соратников премьера.

Заявление может быть сделано после назначенной на эту пятницу встречи с главой Комитета 1922 Грэмом Брейди, который занимается вопросами выборов и сменой лидера тори.

Minval.az