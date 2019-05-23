Госдепартамент в среду пригрозил Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями» поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию.

Как передает ТАСС, с такими словами выступила в среду руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус на брифинге для журналистов.

«Мы несомненно готовы сотрудничать с ними [Турцией] и продолжаем обсуждать наши опасения по поводу этой покупки [C-400], в случае которой будут весьма реальные и крайне негативные последствия», — утверждала дипломат.

По ее версии, закупка С-400 будет, в частности, «иметь серьезные последствия для оборонных отношений Турции с США и НАТО».

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