Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи отчитал президента Хасана Роухани и министра иностранных дел Джавада Зарифа, заявив, что не согласен с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Впервые он раскритиковал этих политиков, назвав имена, сообщает AP. Соответствующее заявление он сделал в среду во время встречи со студентами.

«Я не верю в тот способ, который был избран для осуществления СВПД, и я много раз ясно давал понять это президенту [Ирана Хасану Роухани] и министру иностранных дел [Джаваду Зарифу]», — сказал Хаменеи.

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