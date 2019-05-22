Президент США Дональд Трамп считает, что злоупотребления в отношении его самого и его сторонников со стороны членов Демократической партии продолжаются, вновь назвав это «охотой не ведьм».

«После двух лет дорогой и всеобъемлющей «охоты на ведьм», демократам не понравился результат, и они хотят начать все с начала. Другими словами «охота на ведьм» продолжается!» — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Американский президент обвинил демократов в бездействии и желании доказать его виновность по подозрению в сговоре с российской стороной.

«Демократы не проделывают никакой работы в Конгрессе. Они сконцентрировались исключительно на попытках доказать, что доклад Мюллера неверен, «охота на ведьм»! Притеснение президента!» — отметил Трамп.

Minval.az