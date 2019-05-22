Конгресс США запросил по меньшей мере $280 млн на финансирование Фонда противостояния российскому влиянию (Countering Russian Influence Fund) в следующем финансовом году (с 1 октября 2019 года по 3 сентября 2020-го). Это следует из опубликованного 20 мая законопроекта об ассигнованиях на реализацию бюджета Госдепартамента США, сообщает РБК.

Автором билля выступила глава комитета палаты представителей по бюджетным ассигнованиям демократ Нита Лоуи. Перед вступлением в силу законопроект должны одобрить палата представителей и сенат и подписать президент США Дональд Трамп.

Средства на сдерживание России предложено выделить на основании раздела 254 принятого в 2017 году Акта о борьбе с российским влиянием в Европе и Евразии. Для финансирования фонда в текущем году в бюджет США было заложено $250 млн. Таким образом, на следующий год Лоуи предлагает увеличить бюджет на $30 млн.

Запрошенные конгрессом на следующий год средства пойдут на помощь европейским странам — кандидатам на вступление в Евросоюз. Американское финансирование призвано помочь ускорить процесс их интеграции в ЕС. Часть денег планируется направить на укрепление военного партнерства европейских стран с США и НАТО, уточняется в документе. Средства также будут потрачены на то, чтобы сделать европейские страны менее уязвимыми перед российским влиянием. Кандидатами на вступление в Евросоюз, как указано в законопроекте, считают страны-участницы программы «Восточное партнерство», имеющие с ЕС соглашение об ассоциации, в том числе Украина, Грузия и Молдавия.

Кроме того, говорится в законопроекте Лоуи, Госдепартамент должен финансировать программы, направленные на поддержку демократии «в Российской Федерации, странах ее периферии, а также других странах в Европе и Евразии, которые <…> уязвимы перед враждебным влиянием Российской Федерации». Детали инициатив в этом направлении госсекретарь должен представить конгрессу в течение 90 дней после утверждения билля об ассигнованиях.

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