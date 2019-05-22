Компания Apple представила новую модель ноутбука MacBook Pro с восьмиядерным процессором, что делает его самым быстрым в истории компании.

Как говорится в пресс-релизе Apple, новый MacBook Pro оснащен процессорами Intel Core восьмого и девятого поколения. 15-дюймовая модель получила шести- или восьмиядерные процессоры, а 13-дюймовая — четырехъядерные, сообщает Интерфакс.

MacBook Pro, оснащенный восьмиядерным процессором, обеспечивает в два раза большую производительность по сравнению с четырехъядерным MacBook Pro и на 40% большую по сравнению с шестиядерным.

Minval.az