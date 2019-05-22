В Японии арестовали 60-летнего мужчину, который пытался ослепить лазерной указкой пилотов ВВС США с базы Йокота в Токио.

Один из пилотов пожаловался на попытки неизвестного ослепить его лазерной указкой. Вскоре был найден и подозреваемый, сообщает японский телеканал NHK.

В ходе обыска дома у задержанного нашли лазерную указку. Японец не стал отпираться и признался, что начал вредить американцам еще три года назад.

При этом пилотов ВВС США пытались ослепить лазером как минимум 40 раз только за последнее время.

Пока неизвестно, что грозит японцу за подобное поведение.

Minval.az