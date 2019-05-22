23 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Вечером местами ожидаются дожди. Южный ветер вечером сменится на северо-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-18, днем 23-27 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-70%, днем – 45-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Вечером в некоторых районах возможны дожди, грозы, град, будет дуть восточный ветер. Ночью и утром местами будет туман.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем –27-32 градуса тепла, в горах ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

Minval.az