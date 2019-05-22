Председателя незарегистрированной партии REAL Ильгара Мамедова вызвали в Главное управление полиции (ГУП) города Баку.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. Мамедов отметил, что будет сегодня в Главном управлении полиции города Баку в 14:00.

Причиной вызова политика в ГУП Баку, предположительно, послужил его пост в фейсбуке, в котором Мамедов заявил, что намерен обратиться в УЕФА из-за сообщений о закрытии «Торговой» на время Лиги Европы в Баку.

Позднее данная информация была опровергнута Исполнительной властью Баку.

Minval.az