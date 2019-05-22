Турция вдвое снизила пошлины на 22 наименования товаров, импортируемых из США, в ответ на снижение пошлин на турецкую сталь с американской стороны, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

Как сообщил Белый дом в минувшую пятницу, США снизили пошлины на турецкую сталь вдвое — до 25%. Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50%.

«Правительство США 17 мая приняло решение о снижении таможенных пошлин на турецкую сталь с 50% до 25%. На взаимной основе мы решили снизить вдвое дополнительные пошлины, взимаемые с 22 видов товаров, импортируемых из США. Согласно этому решению пошлины с американских товаров будут уменьшены с 521,2 миллиона до 260,6 миллиона долларов», — написала Пекджан в Twitter.

Она добавила, что Турция будет продолжать работать над устранением всех препятствий для двусторонней торговли с США и достижением целевого показателя товарооборота в 75 миллиардов долларов, установленного президентами двух стран.

Minval.az