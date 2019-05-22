Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает возможность введения ограничительных мер в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших производителей систем видеонаблюдения.

Если это произойдет, то Hikvision фактически попадет в черный список США. Издание отмечает, что это станет первым случаем, когда Вашингтон примет меры против компании, которая сыграла определенную роль в слежке и массовом задержании уйгуров (тюркоязычного мусульманского народа, проживающего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая).

В прошлом году упоминалось о том, что в Вашингтоне активизировалось обсуждение возможных санкций против высших китайских чиновников и компаний за притеснение уйгуров.Тогда сообщалось, что законодатели призвали Белый дом ввести санкции против ряда китайских чиновников и двух компаний — Hikvision и Dahua Technology (обе производят камеры видеонаблюдения), передает газета «Коммерсант».

Издание полагает, что введение ограничительных мер может усилить напряженность между США и Китаем, которая возникла на фоне торгового противостояния и введения новых пошлин.

Minval.az