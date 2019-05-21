Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что страна стоит на пороге гражданской войны, сообщает ТАСС.

«Ливия стоит на грани скатывания к гражданской войне, — отметил он во вторник на заседании Совбеза ООН. — Понадобятся годы, чтобы восполнить уже нанесенный урон».

«Последствия и риски конфликта уже ужасающе ясны, особенно для самих ливийцев: более 460 погибших, 29 из них — мирные граждане», — добавил Саламе.

Представитель ООН обратил особое внимание на нарушение установленного Совбезом эмбарго на поставки оружия в Ливию. «Грубое, заснятое на телекамеры нарушение оружейного эмбарго приводит к появлению у сторон большого количества вооружений», — указал он.

«Многие страны доставляют оружие всем без исключения сторонам конфликта», — подчеркнул Саламе. «Некоторые нации таким образом подпитывают этот кровавый конфликт. ООН должна положить этому конец», — заключил он.

Кроме того, ООН предупредила об усилении террористических группировок в Ливии.

«Я не Кассандра, но насилие в районе Триполи — это лишь начало длительного кровавого конфликта на южном побережье Средиземного моря», — констатировал Саламе.

Дипломат пояснил, что сосредоточение противоборствующих сил Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара и вооруженных сил правительства национального согласия (ПНС) в центре страны «создало на юге вакуум в обеспечении безопасности».

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