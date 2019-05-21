Министерство иностранных дел Чехии отреагировало на завершение гражданской войны в телесериале «Игра престолов» (Game of Trones). Сообщение о реакции появилось в фейсбуке ведомства.

«Министерство иностранных дел приветствует завершение многолетней гражданской войны в Вестеросе. Избрание Брандона Старка мы воспринимаем как позитивный шаг к укреплению стабильности в королевстве и улучшению условий жизни населения”, – говорится в сообщении.



Глава МИД Чехии Томаш Петршичек так прокомментировал заявление своего ведомства: «Иногда дипломатия – это радость».

Minval.az