Наращивание военных сил США в районе Персидского залива чревато серьезными рисками, заявил в интервью американскому телеканалу CNN глава МИД Ирана Джавад Зариф.

«Размещение всех этих военных сил в небольшом районе само по себе чревато случайностями, и тут требуется чрезвычайное благоразумие, а США играют в очень, очень опасную игру», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном, пока тот не станет уважать свои обязательства в рамках соглашения по иранской ядерной программе — Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), из которого США ранее вышли.

«Мы не желаем разговаривать с людьми, которые нарушают свои обещания», — отметил Зариф.

Он добавил, что вести переговоры с Ираном нужно, высказывая не угрозы, а уважение.

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