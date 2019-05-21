Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Украину, потому что по отношению к нему была допущена несправедливость.

«Это вопрос справедливости, а не политического выбора», — сказал Саакашвили в видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона.

Он также добавил, что «соскучился по своим друзьям, по многим своим близким» в Украине.

«Я считаю Украину своим вторым домом, Киев, как и Одессу, — своими родными городами», — пояснил политик, добавив, что его искусственно лишили гражданства.

Minval.az