Археологи в Египте обнаружили руины крупной древней крепости, датируемой временем правления XXVI династии фараонов, которое предшествовало персидскому завоеванию в 525 году до нашей эры. На стенах цитадели найдены следы боевых действий, что указывает на столкновение египтян с серьезным врагом. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Live Science.

Руины мощной крепости, выстроенные из кирпича, в том числе северо- и юго-восточные башни, были раскопаны на археологическом участке Телль-эль-Кедва в Северном Синае (северо-восток Египта). Ширина более старых стен достигает семи метров, а у новых, выстроенных на месте более древних построек, — 11 метров.

Исследователи также нашли камеры, заполненные песком и разбитой глиняной посудой, которые служили, вероятно, канализационными стоками.

На южной стороне крепости была обнаружена стена высотой 85 метров, а с западной стороны цитадели — руины домов. В одном из них находился амулет с именем царя Псамметиха I, который выгнал ассирийцев из Египта и основал XXVI династию, объединив страну.

Minval.az