Ученые Техасского университета в США доказали, что кофе повышает подвижность мышц кишечника и подавляет рост бактерий вне зависимости от содержания кофеина. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В ходе опытов крысам давали обычный кофе и без кофеина в течение трех дней. Специалисты проследили за изменениями в микробном составе фекальных масс грызунов. Оказалось, что общее количество бактерий уменьшалось. Кроме того, воздействие 1,3- и трехпроцентным раствором кофе на культуры кишечных микроорганизмов в чашках Петри также подавляло рост бактерий.

После приема кофе мышцы в нижних отделах толстого кишечника у живых крыс стали лучше сокращаться. Кроме того, напиток стимулировал реакцию мышц при непосредственном воздействии на ткани в лабораторных условиях. Кофе без кофеина оказывал схожий эффект.

Таким образом, кофе может быть полезен для лечения послеоперационного запора или кишечной непроходимости. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, благоприятствует ли кофе нормальной микробиоте кишечника или патогенной.

Minval.az