Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о перемирии сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает The Times of Israel в понедельник, 20 мая.

Договоренность предполагает двустороннее прекращение огня на границе сектора Газа и еврейского государства. ХАМАС взяло на себя обязательства «прекратить акции насилия вдоль ограждений, отделяющих сектор Газа от Израиля», запуск горящих воздушных шаров через границу и придерживаться вводимой по границе 300-метровой буферной зоны.

Также палестинцы согласились прекратить поддержку «флотилий», направляющихся по морю к берегу Газы, которые нарушают морские границы Израиля.

В свою очередь Израиль увеличил зону рыболовства у Газы до 15 морских миль, разрешил доступ в сектор сотрудникам программ ООН по обеспечению палестинцев работой, направление в анклав гуманитарных грузов. Также израильтяне заявили о готовности начать переговоры по вопросам, касающимся обеспечения сектора электричеством, пересечения границы, восстановления системы здравоохранения и других гуманитарных аспектов.

Нынешнее соглашение было достигнуто при посредничестве и непосредственном участии представителей Египта и ООН.

Minval.az