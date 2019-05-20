Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета, сообщает в понедельник ТАСС.

«Я принял решение подать в отставку после очередного заседания правительства в среду», — заявил он на брифинге в Киеве.

Гройсман добавил, что принял это решение после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении к украинскому народу, что правительство Украины должно уйти в отставку.

Он напомнил, что, по закону, кабинет министров Украины слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом. «Однако, несмотря на это, я решил подать в отставку после сегодняшнего заявления Зеленского», — указал он.

«За три года [премьерства] мне не стыдно за то, как мы реагировали на вызовы, которые были перед нами, — продолжал Гройсман. — И я предложил президенту, парламенту, чтобы мы вместе сформировали повестку дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее».

«Но президент избрал другой пусть, — сказал Гройсман. — Я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами, которые есть на повестке дня».

Вместе с тем, он заявил, что не планирует покидать политику и будет баллотироваться в Верховную раду.

«Я уверен в том, что мы еще много сделаем в будущем, — сказал он. — И в новом парламенте я совместно со своими единомышленниками сформирую профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать страну успешной».

Minval.az