Глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф выразил уверенность в провале попыток давления США на Тегеран.

Комментируя угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана, Зариф подчеркнул, что «заявления о геноциде и экономический террор» не сломят Иран.

Глава Белого дома ранее написал в Twitter, что «если Иран хочет войны, это станет полным концом этой страны».

«Трамп надеется достигнуть того, чего не смогли добиться Александр Македонский, Чингисхан и другие захватчики. Иран в течение тысячелетий стоит на ногах, в то время, когда все захватчики давно канули в лету», — говорится в ответной публикации главы МИД Ирана в Twitter.

Он призвал президента США не угрожать иранцам, а попробовать проявить уважение. По словам Зарифа, «это сработает».

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