Бывший владелец Черкизовского рынка не согласен с решением суда первой инстанции, оставившим его требования к агентству «Росбалт» без удовлетворения.

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на решение по исковому заявлению Тельмана Исмаилова к ЗАО «ИА «Росбалт», редакции и главному редактору агентства о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании морального вреда в размере 1 млн рублей.

В удовлетворении требований судом первой инстанции было отказано в полном объеме.

Апелляционная жалоба утверждает, что Т.Исмаилов с решением суда не согласен, считает его незаконным, необоснованным, вынесенным с нарушением норм действующего законодательства и подлежащим отмене. Просит Санкт-Петербургский городской суд удовлетворить требования в полном объеме, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Издание «Конкретно» напоминает, что бывший владелец Черкизовского рынка требует от издания 1 млн руб. за серию статей, обвиняющих его в двойном убийстве и незаконном обороте оружия. При этом автор материалов об Исмаилове ссылается на источник в правоохранительных органах.

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