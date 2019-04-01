Подконтрольная АО «Крокус Интернешнл» Араза Агаларова компания «Полина» стала резидентом свободного порта Владивосток. В соответствии с соглашением об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» фирма намерена построить на острове Русском торгово-развлекательный комплекс, сообщает «Конкурент».

Финансирование проекта стоимостью 1,6 млрд руб. на 100% будет осуществлено за счет собственных средств инвестора. К концу 2021 г. на острове будет построен двухэтажный торгово-развлекательный центр с ресторанами, торговыми площадями, многозальным кинотеатром, а также ЗАГСом и залом торжеств.

Площадь ТРК составит 11000 кв. м, из них треть займет единая гостевая зона с известными ресторанами Zafferano, Forte Bello и «Эдоко» на 1,3 тыс. посадочных мест на первом и втором этажах. Остальные площади перейдут в аренду под торговые галереи, многозальный кинотеатр, зал бракосочетаний, открытые террасы и офисные помещения.

Новый торгово-развлекательный центр станет вторым по счету объектом, построенным на острове Русском АО «Крокус Интернешнл». Первым был Дальневосточный федеральный университет.

Minval.az