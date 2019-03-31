Президентские выборы в Украине проводятся в соответствии с требованиями законодательства страны.

Выборы организованы на высоком уровне, на избирательных участках царит спокойствие, избиратели свободно приходят на избирательные участки и выражают свою волю.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов, который наблюдает за выборами в Украине.

«На всех уровнях ощущается профессионализм избирательных комиссий в подготовке и проведении выборов», — цитирует АЗЕРТАДЖ председателя ЦИК.

Он также отметил, что в стране господствует стабильность, которая является одним из важнейших условий для проведения свободных и справедливых выборов.

Minval.az