Главный тренер юношеской сборной Азербайджана по футзалу Агатаир Азимов прокомментировал поражение от команды Словении (1:9) в третьем матче основного раунда отбора на ЕВРО-2019, сообщает «Азериспорт».

«В финал прошла Голландия, хотя, на мой взгляд, Словения сильнее их. Не могу понять, как словенцы проиграли голландцам. Игроки этой команды прошли хорошую школу, долгое время играют вместе. Я ждал хорошую игру от наших футболистов, но они не оправдали мои ожидания. Некоторые опасались соперника, и в целом, все наши игроки уступали словенцам по всем параметрам. Мастерство не хватило. Были моменты забить, но не смогли. В одном матче вратарь хорошо играет, а в другом играет слабо. 9 игроков нашего состава 2001 года рождения, а у соперника играли ребята годом старше», — заявил Азимов.

Minval.az