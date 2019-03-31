В столице Австрии прошел главный бал Европы – именно так называют Венский оперный бал, на который со всего мира съезжаются деятели культуры, представители бизнеса, спорта, политики. Бал этого года стал 63-м по счету и прошел в Венской государственной опере (в 2019 году она отмечает свой 150-летний юбилей). Как пишет «Сплетник», торжественный вечер открылся выступлением Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова.

Юсиф Эйвазов исполнил арию Калафа Nessun dorma из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини, а после него Нетребко спела Il bacio Луиджи Ардити. В завершение выступления супруги исполнили дуэтом O soave fanciulla из оперы «Богема» Джакомо Пуччини.

Звезды мировой оперы поделились в соцсетях яркими моментами бала. В течение вечера Анна блистала в нескольких роскошных нарядах: темно-синем атласном платье от американского дизайнера Рубина Зингера, воздушном бальном платье и белом с зеленым шлейфом от Ulyana Sergeenko Couture.

Посмотреть эту публикацию в Instagram LaBohème Богема @yusif_eyvazov_official thanks @annelaureg1980 for video😊 Публикация от @ anna_netrebko_yusi_tiago 1 Мар 2019 в 12:25 PST

Minval.az