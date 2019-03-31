Гражданина Азербайджана за пределы Архангельской области выдворили судебные приставы.

Выяснилось, что по адресу, указанному в постановлении, мужчина уже длительное время не проживал. Опрос соседей и знакомых также не дал результатов. Судебные приставы объявили иностранца в розыск.

В результате проведения поисковых мероприятий поступила информация, что незаконный мигрант проживает на даче в посёлке недалеко от Архангельска. Приставы выехали туда, где и нашли мужчину — он был в бане.

Предоставив время на сборы, судебные приставы по доставили его в аэропорт Архангельска. Однако, вылететь в тот же день не получилось — ночь пришлось провести в здании аэровокзала.

Утром следующего дня мужчина вылетел в Москву. А там его проводили до пропуска через границу, сообщила пресс-служба судебных приставов по Архангельской области

Minval.az