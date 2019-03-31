Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на высказывание в свой адрес со стороны бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

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«Деньги приходят и уходят, а честь, которую ты потерял в тот вечер, никогда не вернуть. Живи с этим. Закончил карьеру в ММА, но начал карьеру в твиттере?» — поинтересовался Нурмагомедов.

Сообщение обладателя пояса организации было сопровождено хештегом «воин твиттера».

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