Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор обратился к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову, передает РИА «Новости».

Недавно ирландец объявил о завершении карьеры в ММА.

«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас! Нас ждет крутая вечеринка», — написал Макгрегор в твиттере.

You got your money took and your brothers eye socket shook when you fought me you little rat.

Viva Las Vegas baby the gaf always wins.

Big stomper party in the Wynn coming soon! @ProperWhiskey @WynnLasVegas #ad https://t.co/oN0KBCm7N3

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 марта 2019 г.