Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал, когда планирует завершить карьеру.

«Абсолютно точно, если не этот сезон, то следующий будет последним. Я еще не решил.

Как я сейчас выгляжу, могу на уровне играть еще два-три года. Пока у меня есть желание играть, помочь команде в Самаре. Но 26 мая, когда мы сыграем 30-й тур, я сяду и задам себе вопрос. Мне через месяц 35 лет. И, может быть, пришел момент.

Полгода назад я бы сказал, что точно сыграю следующий сезон, и он будет последним. Но сейчас я поменял точку зрения. Может, этот сезон будет последним.

У меня не будет прощального матча, потому что я играл в очень многих клубах.

Идеально я себя представлял, что завершу карьеру в «Спартаке», но этого не будет. Я уже не вернусь туда в качестве игрока.

Я сыграю последний матч за Самару и подумаю, что буду делать дальше – захочу ли я играть, или все», – сказал Самедов каналу «Игра в тело».

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