Режиссер, телеведущий, актер, постоянный член жюри КВН, основатель и худрук премии «Ника» Юлий Гусман опроверг слухи о своей госпитализации и операции на сердце, распространенные Telegram-каналом Mash.

Как утверждалось в сообщении Mash, Юлию Гусману провели «чистку сосудов», после чего он благополучно прошел реабилитацию и выписался из московского стационара. Однако в телефонном разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей 75-летний режиссер возмутился распространению информации о нем, не соответствующей действительности.

«Мне сегодня уже 33 журналиста позвонили, чтобы узнать, как я себя чувствую. Какая больница, вы что? Завтра «Нику» (национальная премия Российской академии кинематографических искусств) в 32-й раз будем вручать. Вот об этом спрашивайте, мы сутками к этому готовились! А со здоровьем, слава Богу, все в порядке. Так что завтра «Ника» — и никаких больниц и операций!» — сказал Юлий Соломонович.

Он также отметил, что формулировка «чистка сосудов» для него как для бывшего врача непонятна.

«Вы представляете себе картину — чистить сосуды ершиком или чем? Чепуха это все!» — подчеркнул Юлий Гусман.

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