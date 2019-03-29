Думаете, сетка на футбольных воротах была всегда? Это не так. Ее изобрел английский инженер Джон Александр Броди. Пока сетки не было, болельщики, футболисты, судьи (да и вообще все) без конца занимались одним: спорили, был гол или нет. Часто это заканчивалось дракой.

Футбол в Англии существовал с середины XIX века, а первые правила приняли в 1846 году. Но вот с определением голов возникли серьезные проблемы: до 1875 года у ворот не было перекладины, иногда между штанг натягивали веревку, обозначавшую верхнюю границу.

Как пишет «Спорт сегодня», все изменилось в 1889-м. «Эвертон» забил «Аккрингтон Стэнли», но гол не засчитали – судья просто не разглядел, прошел ли мяч между штанг. К счастью, этот момент прямо на «Энфилде» увидел Джон Александр Броди (на фото) – инженер и болельщик «Эвертона».

После матча Броди придумал, как решить проблему, а то вдруг его любимой команде попадется еще один невнимательный судья. Так появилась сетка для ворот. Почему именно сетка? Броди объяснял:

«Предлагаю приделать к конструкции ворот доски, полотно или сетку. Так получится карман, в котором мяч может остаться или застрять после пересечения линии ворот. Поэтому я бы предпочел использовать сеть с опорой на несколько дополнительных балок».

Изобретение Броди решило сразу две важных проблемы футбола XIX века: судьям стало проще определять голы, а еще сетка убрала болельщиков из пространства ворот – иногда они смотрели матчи прямо за спиной кипера и даже помогали ему.

Впервые сетку опробовали в 1889-м в Стэнли парке в Ливерпуле – около него сейчас стоят стадионы «Энфилд» и «Гуддисон». Через год Броди запатентовал изобретение, а в 1891-м предложил футбольной ассоциации испытать сетку в матче под эгидой FA. В то время сетку делали из конопли и джута (традиционные материалы для канатов), сейчас чаще используют нейлон, полипропилен или специальный хлопок.

Вот такой чертеж приложен к патенту Броди

Впервые с сетками сыграли сборные Севера и Юга на домашнем стадионе «Ноттингем Форест». Наверное, Броди было очень приятно, когда первым игроком, отправившим мяч в сетку, стал нападающий «Эвертона» Фред Гири. Север победил 3:0.

На следующий день газеты похвалили инновацию, но как и в случае с VAR, не все были единодушны. В Birmingham Post решили не делать выводов после одного матча: «По всем голам не возникло никаких вопросов, поэтому рано судить о пользе».

Первым официальным матчем с сеткой стал финал Кубка Англии в марте 1891-го. На «Кеннингтонском Овале» в Лондоне «Блэкберн» обыграл «Ноттс Каунти» со счетом 3:1.

С сентября 1891-го ФА обязала использовать сетку для ворот во всех матчах чемпионата и кубков. И, вскоре, ее пользу признали даже скептики из Бирмингема: «Как же полезна сетка для ворот! Оба гола «Астон Виллы» были забиты после дальних ударов под перекладину. С большого расстояния сложно было бы рассмотреть, где именно прошел мяч. Но сетка сняла все вопросы».

Броди на этом не остановился: потом он спроектировал для Ливерпуля и севера Англии еще множество полезных и более внушительных вещей: первую кольцевую дорогу в Великобритании, первые трамвайные пути, первую междугороднюю автостраду.

Но сам инженер уверял: больше всего он гордится сеткой для ворот.

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