Волжский городской суд Республики Марий Эд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего гражданина Республики Азербайджан, который признан виновным по ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, ранее судимым за аналогичное преступление).

Как пишет «Волжская правда», в суде установлено, что фигурант дела, имея судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 25.01.2019 г. около 16 часов 30 минут вновь управлял автомобилем марки «ИЖ-2717» в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя.В пьяном виде на автомобиле он двигался по автодороге «Йошкар-Ола-Зеленодольск».

Его преступные действия пресечены на 92 км автодороги, возле дер.Часовенная Волжского района, где автомобиль был остановлен инспекторами ДПС ГИБДД МО МВД России «Волжский».

Пьяный водитель отстранен от управления транспортным средством сотрудниками полиции.

Свою вину подсудимый полностью признал. По его ходатайству уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке уголовного судопроизводства.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя – помощника Волжского межрайонного прокурора приговорил нарушителя закона к наказанию в виде лишения свободы на 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Расследование по уголовному делу проведено отделом дознания МО МВД «Волжский» под надзором Волжской межрайонной прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.

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