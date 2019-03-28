В 2020 году в рамках программы самозанятости в Азербайджане планируется создать 15 тысяч микропредприятий. Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал на брифинге министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что проект реализуется совместно с Всемирным банком.

Бабаев напомнил, что в прошлом году программа самозанятости охватила свыше семи тысяч человек, а в этом году – до десяти тысяч человек.

Он также рассказал о последних реформах в социальной сфере, реализованных в республике. В частности, повышение заработных плат, повышение пособий для беженцев и вынужденных переселенцев, а также реструктуризацию и выплату компенсаций по проблемным кредитам.

Министр подчеркнул, что все эти предстоящие планы и задачи в социальной сфере будут реализованы, опираясь на революционный характер указов главы государства.

Отметим, что программа самозанятости реализуется в стране с 2016 года. В рамках этих мер минтруда предоставляет малообеспеченным семьям различные активы (товары, материалы, скот), чтобы они могли начать свой малый бизнес.

Для финансирования программы самозанятости в этом году предусмотрено 42 миллиона манатов (35 миллионов манатов в прошлом году).

Министр добавил, что разработаны новые критерии определения инвалидности.

Критерии сформированы в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и опытом стран Европейского союза, отметил министр.

Экспертная комиссия в составе представителей министерств здравоохранения и труда, изучила уровень ущерба, который могут нанести здоровью более тысячи тяжелых заболеваний. Таким образом, новый подход к назначению инвалидности выйдет за пределы советских критериев инвалидности, действующих по сей день в Азербайджане. Чиновники намерены отказаться от практики назначения первой, второй и третей групп инвалидности, отдавая предпочтение определению того, на сколько процентов человек недееспособен. «Это в целом большой законопроект. Думаю, в ближайшие дни он будет представлен правительству. Документ был обсужден со всеми соответствующими государственными структурами. Мы ожидаем, что переход к новым принципам будет осуществлен с первого января следующего года», — заключил Бабаев.

Minval.az