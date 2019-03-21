Международная научная группа выяснила, что употребление горячего чая связано с повышенным риском возникновения и развития рака пищевода. Выводы ученых приводит портал EurekAlert!.

Отмечается, что ученые изучили пищевые привычки более 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет, средний период наблюдения составил десять лет. В международной группе отчитались, что у 317 участников исследования был зафиксирован рак пищевода.

Ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой более 60°C повышает риск развития этого заболевания на 90%. Чтобы избежать развития рака пищевода ученые порекомендовали ждать, пока горячий напиток остынет.

Minval.az