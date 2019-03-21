Генетик и глава Европейского генетического архива Аркади Наварро заявил, что на сегодняшний день технологии позволяют клонировать футболиста Лионеля Месси. Слова ученого приводит Mundo Deportivo.

Наварро заявил, что генетики могут создать человека, который будет очень похож на нападающего «Барселоны». «Мы бы получили близнеца Месси. Будто бы они родились вдвоем, но одного из них заморозили лет на 20», — заявил ученый.

Клонирование человека во многих странах считается неэтичным и противозаконным. В частности, создание клонов запрещено во Франции, Германии, Испании и США.

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