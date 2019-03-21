Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, если посетит Крым, влюбится в полуостров и сможет своими глазами увидеть ситуацию в регионе.

По ее словам, Крым невозможно не любить.

«Крым всегда нравится, в него всегда влюбляются люди, потому что Крым – это райский уголок на земле», — приводит РИА Новости слова Поклонской.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, которая строится на южной возвышенности Симферополя, в районе Симферопольского водохранилища.

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