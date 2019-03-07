Женщины составляют 50,1% населения Азербайджана, и по данным на начало 2019 года, их число составляет 4 млн 999,1 тыс..

Как передает Интерфакс-Азербайджан, это отмечается в данных Госкомитета по статистике в связи с Международным женским днем 8 марта.

«53,4% женщин находятся в репродуктивном возрасте», — подчеркивает Госкомстат.

Из появившихся на свет в 2018 году в Азербайджане 139 тыс. новорожденных 46,6% составили девочки.

В настоящее время в стране действуют 17 родильных домов, 130 женских консультаций, 248 детских поликлиник.

Средняя продолжительность жизни женщин в Азербайджане составляет 76,8 лет, что на 5,2 года превышает среднюю продолжительность жизни мужского населения страны.

Согласно статистическим данным, женщины составляют 48,2% занятого населения страны. Среди работников общеобразовательных учреждений доля представительниц прекрасного пола составляет 80,1%, в средних образовательных учреждениях – 78,9%, вузах – 52,0%. На долю женщин приходится 62% медиков страны.

Девушки составляют 46,9% от общего числа учеников общеобразовательных учреждений, 65,7% — средних специальных учебных заведений, 48,2% — студентов высших учебных заведений.

Доля женщин среди научных работников в Азербайджане составляет 58,1%. За последние 5 лет в 1,3 раза увеличилось число женщин – докторов наук и философии. Действительными членами Национальной академии наук Азербайджана являются девять женщин, членами-корреспондентами – 12.

Представительницы прекрасного пола составляют 28,6% госслужащих страны, 21,5% — предпринимателей и 42% — работников сферы физкультуры и спорта.

16,8% депутатов Милли Меджлиса — женщины (4,3% — в 1990 г., 10,7% — в 2000 г.).

Статистические данные свидетельствуют о ежегодном увеличении числа женщин, управляющих транспортными средствами. Так, если в 2008 году они составляли 4,6% от общего числа водителей, то в 2018 году доля женщин за рулем увеличилась до 7,4%.

Minval.az