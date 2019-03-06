«В северной части Черного моря экипаж малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Вышгород» провел совместные учения типа PASSEX с фрегатом «Барбарос» и ракетным катером «Марти» Военно-морских сил Турецкой республики», — сообщила пресс-служба Минобороны Украины, уточнив, что учения проходили «на фоне ежегодных морских учений флота Турции «Голубая родина».

В ходе совместных учений, уточнили в министерстве, украинский артиллерийский катер и турецкие корабли выполнили задачи по тактическому маневрированию, противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО, передает ТАСС.

С начала года это первые учения типа PASSEX в Черном море с участием украинского корабля. «После выполнения задач в море «Вышгород» вернулся к месту постоянного базирования, а турецкие корабли пришвартовались к причальной стенке Одесского морского вокзала»,- сообщили в пресс-службе. Визит турецких кораблей продлится до 8 марта.