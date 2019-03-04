Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения договора о ракетах средней и меньшей дальности между СССР и США.

В Кремле заявляют, что это связано с нарушением американской стороной своих обязательств, передает телеканал «Еuronews».

1 февраля о выходе из ДРСМД объявили Соединённые Штаты, обвинив Россию в разработке ракет, которые нарушают установленные соглашением ограничения. На следующий день Путин в ответ сообщил о приостановке участия Москвы в этом договоре и поручил больше не инициировать переговоры по этой проблеме со стороны России.

Minval.az