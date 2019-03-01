Корреспондентка информационного агентства AFP Мария Антонова заметила, что в обсуждении новостей по телеканалу «Россия 24» участвуют эксперты, внешне похожие на мировых лидеров.

Гостей передачи просят прокомментировать актуальные темы. Например, вмешательство во внутренние дела Венесуэлы или обвинения против президента США Дональда Трампа. Для обсуждения Венесуэлы позвали редактора журнала «Арсенал отечества» Алексея Леонкова, а для разговора о Трампе — президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского. Леонков, по мнению журналистки AFP, напоминает президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а Лозанский — Дональда Трампа.

Вот как выглядят эфиры с участием этих экспертов:

Алексей Леонков

Россия 24

Эдуард Лозанский

Россия 24

Как выяснила «Медуза», Леонкова неоднократно звали на передачи о Венесуэле. Он также участвовал в эфирах с обсуждением Сирии и индо-пакистанского конфликта. На внешнее сходство Лозанского и Трампа ранее уже обращали внимание пользователи соцсетей.

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