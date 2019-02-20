Немецкие учёные подтвердили гипотезу о том, что мясо составляло до 80% рациона питания неандертальцев. При этом оказалось, что древние люди охотились преимущественно на парнокопытных животных, например оленей, а не на одних мамонтов, как считалось ранее. Как сообщает RT, к таким выводам исследователи пришли, проведя изотопный анализ зубов наших далёких предков.

Учёные из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) подтвердили гипотезу о том, что рацион питания неандертальцев состоял преимущественно из мяса.

Считается, что самые древние предки людей питались фруктами и растениями — так же, как и современные человекообразные обезьяны. Однако первые вегетарианцы из числа гоминид вымерли, в то время как их всеядные сородичи смогли победить в эволюционной борьбе. С возникновением рода Homo и появлением первых орудий наши предки начали активнее охотиться на животных. Тем не менее некоторые учёные сомневались, что рацион неандертальцев состоял из мяса.

«Мы ещё раз подтвердили, что неандертальцы были хищниками. Им удалось остаться на вершине пищевой цепи даже после появления кроманьонцев (людей современного типа) в Европе», — сообщил автор исследования Жан-Жак Хаблин.

Учёные изучили останки неандертальцев, населявших пещеры Ле Котте и Грот-дю-Рен на западе Франции 50 тыс. лет назад. Специалисты проанализировали содержание изотопов различных химических элементов в коллагене, выделенном из зубов наших далёких предков. Антропологов в первую очередь интересовал изотопный состав азота, по которому можно выяснить, какой пищей в основном питался человек — растительной или животной.

Доля азота в коллагене зубов неандертальцев оказалась, по словам исследователей, примерно такой же, как у современных крупных хищников, например волков. При этом основу рациона древних людей составляло мясо парнокопытных животных, например оленей, а не представителей мегафауны или рыб. Такие выводы опровергают популярный миф о том, что наши предки охотились исключительно на мамонтов, предпочитая их другим видам животных.

По мнению немецких исследователей, мясо составляло до 80% рациона неандертальцев. Оставшиеся 20% могли составлять ягоды, орехи и корни растений.

Minval.az