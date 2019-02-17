Находящийся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов осмотрел вооружение, технику и военную продукцию, производимые предприятиями машинной и химической промышленности Турции, а также турецкими компаниями ROKETSAN, ASELSAN и Otokar, которые были продемонстрированы на Международной Оборонной Выставке IDEX-2019.

Как сообщает МО АР, министр обороны генерал-полковник З.Гасанов, встретившись с руководителями компаний, подчеркнул важность развития военно-технического сотрудничества между двумя странами. Министр обороны выразил уверенность, что совместные военные проекты послужат укреплению мощи армий двух стран.

Minval.az