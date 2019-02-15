В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает в пятницу МИД Азербайджана.

На встрече также принял участие министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Стороны выразили удовлетворенность текущим состоянием сотрудничества и развитием отношений между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями о важных инфраструктурных проектах, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана. В этой связи, были обсуждены возможности транспортировки энергоносителей Азербайджана в Украину.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az