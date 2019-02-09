НАТО может вернуться к планам разместить американские ракеты в Чехии. Об этом заявил министр обороны республики Лубомир Метнар в интервью печатному изданию Pravo.

По его мнению, рассмотрение этого вопроса начнется через полгода, когда будет приниматься окончательное решение по разрыву Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией.

«Возможно, что после его истечения произойдет ухудшение ситуации в сфере безопасности. Не исключаю, что в НАТО могут начаться дебаты», — отметил министр и добавил, что пока «расклад сил не изменился». Метнар также выразил сожаление по поводу того, что договор находится под угрозой, передает ТАСС.

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