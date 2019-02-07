Аналитики британской исследовательской компании Comparitech подготовили рейтинг стран мира по уровню кибербезопасности. При составлении рейтинга Comparitech учитывала семь основных критериев, среди которых процент мобильных устройств и ПК, зараженных вредоносным ПО, количество хакерских атак с целью кражи денег, подготовленность страны к хакерским атакам.

В общей сложности в рейтинг вошли 60 стран, лидер рейтинга — Япония: она набрала всего 8,8 балла по уровню киберугроз (чем ниже балл, тем лучше ситуация с кибербезопасностью в стране; таким образом, первое место в таблице соответствует последнему в рейтинге), находящиеся на втором и третьем местах Франция и Канада — 10,6 и 11,2 балла соответственно. В топ-10 стран с хорошим уровнем кибербезопасности также вошли Дания, США, Ирландия, Швеция, Великобритания, Нидерланды и Сингапур.

Хуже всего с кибербезопасностью оказалось в Алжире (55,75 балла), Индонезии (54,9) и Вьетнаме (52,44).

Азербайджан с 38 баллами оказался на 42-м месте в рейтинге.

Minval.az