Ученые выяснили, что из-за глобального потепления Мировой океан начал менять цвет. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

Воды океана станут более яркими. Причиной этого является бурный рост сине-зеленых водорослей и некоторых видов планктона из-за глобального потепления.

Специалисты, изучающие этот вопрос, предполагали, что эти изменения начнутся не раньше второй половины столетия. Но первые его сигналы заметны уже сейчас.

Около половины мирового океана «станет ярче» уже к 2100 году. Вода возле тропиков станет более синяя, а в приполярных и экваториальных водах зеленее.

Кроме визуального эффекта, изменение цвет океана приведет к серьезным изменениям экосистем.

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