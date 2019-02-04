В Анталье в квартире найдено тело молодого азербайджанца, сообщает Sputnik со ссылкой на TGRT Haber в понедельник.

В квартале Юксекалан района Муратпаша на съемной квартире нашли мертвым 34-летнего азербайджанца Салеха Абдуллаева.

Безжизненное тело мужчины нашла в ванной комнате мать его товарища по квартире. Женщина сообщила о страшной находке в полицию, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть Абдуллаева.

Покойный, как выяснилось, ранее работал в туристическом секторе, а утром в день гибели сам выгуливал собаку.

Для установления причины смерти тело Абдуллаева доставлено в морг.

Minval.az