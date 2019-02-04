«Семизвездочный» отель Mardan Palace в Турции, ранее принадлежавший бывшему владельцу закрытого Черкизовского рынка в Москве Тельману Исмаилову, планирует начать принимать гостей с 25 апреля и вновь претендует на звание одного из самых дорогих в провинции Анталья, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее СМИ сообщали, что принадлежавший Исмаилову «семизвездочный» отель в 2014 году за 360,05 миллиона турецких лир (около 130 миллионов долларов) купил турецкий Halkbank. На продажу Mardan Palace, открытый в 2009 году в присутствии актеров Ричарда Гира, Шэрон Стоун, Моники Беллуччи и других знаменитости, был выставлен за 266 миллионов долларов. Сообщалось, что Исмаилов вложил в отель 1,4 миллиарда долларов, в том числе на доставку из Египта особого «золотого» песка, который не прилипает к ногам и не обжигает их на жаре.

«Хотя ранее в турецкой прессе со ссылкой на новый менеджмент отеля сообщалось, что продажи номеров в реновируемом отеле начнутся в конце февраля, цены на Titanic Mardan Palace 5* уже появились у ряда российских туроператоров, причем практически на всю линейку номеров. По плану, отель должен начать свою работу 25 апреля 2019 года», — информируют в АТОР.

Система рейтинга отелей ограничивается 5 звездами, однако при описании некоторых из них упоминается термин «семизвездочные», отражающий особую роскошь предлагаемых условий.

Профессионалы турбизнеса, сравнивая цены на отдых в майские праздники, отмечают, что, судя по ним, отель опять претендует на звание одного из самых дорогих в провинции Анталья. «По текущему ценнику Titanic Mardan Palace уверенно входит в тройку самых дорогих отелей региона Анталья. Спрос на него еще рано прогнозировать, но российские турагенты говорят, что запросы этого объекта на майские праздники уже есть», — уточнили в ассоциации.

Как пишет РИА Новости, предприниматель Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

В настоящее время Тельман Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.

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